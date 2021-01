Serie A, il calendario del prossimo turno

Girone di ritorno che prosegue con una tre giorni tutta da vivere e che partirà già dal venerdì sera con il big match del Franchi tra Fiorentina e Inter. In una settimana che vedrà tornare protagonista anche la Coppa Italia, le altre tre semifinaliste della competizione (oltre ai nerazzurri) saranno tutte coinvolte nel sabato della 21^ giornata: si partirà con Atalanta-Torino alle ore 15 in concomitanza con Sassuolo-Spezia, si proseguirà con la super sfida delle 18 tra Juventus e Roma e si concluderà alle 20.45 con il Napoli, che andrà a far visita al Genoa. Milan capolista che giocherà dunque di domenica alle ore 15 contro il Crotone, non prima però del lunch match tra Benevento e Sampdoria. Programma del pomeriggio che verrà completato da Udinese-Verona e Parma-Bologna, mentre il turno verrà concluso alle 20.45 da Lazio-Cagliari. Ecco il programma completo.