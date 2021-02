4/24

NESTOR SENSINI. Altro difensore impiegato in quel match, portato in Serie A dall'Udinese. Poi, come Couto, il passaggo a Parma e Lazio, prima di un veloce ritorno dalle parti del Tardini e quello definitivo in terra friulana dove appese gli scarpini al chiodo. Dal campo si è spostato alla panchina, diventando allenatore: un po' di esperienza in patria tra Estudiantes, Colon e Newell's Old Boys, mentre dallo scorso dicembre guida i cileni dell'Everton