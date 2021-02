679 presenze con la maglia della Juventus, 220 col Parma, 176 con l’azzurro della Nazionale e 25 col Paris Saint-Germain: in totale 1100 partite disputate per Gianluigi Buffon. L'ennesimo traguardo di una carriera incredibile, che continua a sfidare il tempo: lo scorso 28 gennaio il portiere ha compiuto 43 anni, "festeggiando" peraltro in campo contro la Spal il giorno prima, nei quarti di finale di Coppa Italia. Nella gara d'andata del turno successivo, contro l'Inter, Buffon ha toccato quota 1100 da professionista. "1100 volte come la prima volta. Adesso. Ancora una volta. Fino alla fine!" ha commentato il giocatore sui social, dopo la vittoria sui nerazzurri che l'ha visto protagonista. Prima in negativo, con un intervento impreciso sul gol di Lautaro Martinez, poi in positivo quando nella ripresa si è opposto alla sua maniera sulla conclusione pericolosa di Darmian. Anche la Juve al termine della partita ha omaggiato Buffon sui social: "La Leggenda continua ancora e ancora" ha scritto il club sull'account di lingua inglese. Eloquente anche il commento di Demiral, "Grande Gigione, tu troppo leggenda", insieme agli apprezzamenti di Cuadrado e dell'ex compagno Pjanic.