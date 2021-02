Dopo una prima fase di disgelo, l'attaccante ha avuto un nuovo confronto, andato a buon fine, con l'allenatore. Dzeko si è allenato per il secondo giorno consecutivo con il resto del gruppo e sarà convocato per la sfida alla Juventus: Fonseca ha apprezzato l'atteggiamento del bosniaco, che al momento però non riavrà la fascia di capitano

Un altro allenamento in gruppo, il secondo consecutivo dopo il periodo di isolamento forzato in seguito allo strappo con Paulo Fonseca: Edin Dzeko è pronto a mettersi nuovamente a disposizione della Roma. Dopo una prima fase di disgelo martedì 2 febbraio, nella mattinata di mercoledì 3 c'è stato un colloquio tra l'allenatore e l'attaccante bosniaco. Il chiarimento è andato a buon fine e Dzeko è sceso in campo a Trigoria insieme ai compagni, altro segnale di una normalizzazione dei rapporti: il numero 9 è ormai a tutti gli effetti un giocatore che fa parte del gruppo squadra e che sarà convocato per la prossima gara di campionato, la trasferta di Torino contro la Juventus.