L'argentino, fermo da quasi un mese per infortunio, dovrebbe riprendere ad allenarsi con il gruppo a partire da settimana prossima. L'obiettivo è tornare a disposizione per l'andata degli ottavi di Champions in casa del Porto (17 febbraio), squadra a cui ha già segnato in passato

Il 10 gennaio scorso, contro il Sassuolo, l'infortunio al legamento collaterale mediale. Da lì le assenze nelle successive 7 partite tra campionato e coppe fino all'ultima con l'Inter. Paulo Dybala salterà anche l'incontro di sabato contro la Roma - oggi si è allenato a livello individuale -, ma settimana prossima dovrebbe rientrare in gruppo. Una bella notizia per Andrea Pirlo che, dopo la conclusione del mercato con nessun acquisto nel reparto avanzato, ha spesso dovuto adattare Kulusevski come seconda punta per far rifiatare alternativamente la coppia Ronaldo-Morata. Difficile vederlo nel ritorno di Coppa Italia o nella gara di Napoli, l'obiettivo della Joya è quello di tornare pienamente a disposizione per la sfida di Porto, andata degli ottavi di finale di Champions League, in programma il 17 febbraio. Fin qui l'attaccante argentino ha realizzato una sola rete in Europa, contro il Ferencvaros, ma in passato ha già affrontato il club portoghese con ottimi risultati: è successo nella stagione 2016-17 quando, con la maglia bianconera, vinse 2-0 l'andata al Dragao e 1-0 la gara di ritorno, decisa da un suo calcio di rigore. Era la Juve di Allegri, ma Dybala vuole tornare un protagonista a tutti gli effetti anche sotto la guida di Pirlo e diventare, insieme al compagno CR7, il trascinatore dei suoi in Champions. "Rientro vicino", lo promette la Joya.