Napoli, rientra Fabian Ruiz: è guarito dal Covid

Le gare saltate da Fabian Ruiz

leggi anche

Serie A, curiosità e statistiche della 21^ giornata

Rino Gattuso ritrova quindi un uomo importante per il suo centrocampo, con Fabian Ruiz che rappresenta una pedina preziosa per il gioco del Napoli. Il centrocampista ha saltato tre partite in campionato, due vinte al San Paolo contro Fiorentina e Parma e una persona al Bentegodi contro l'Hellas Verona. Lo spagnolo, inoltre, è stato indisponibile anche per le due gare di Coppa Italia contro Spezia e Atalanta e, soprattutto, per la finale di Supercoppa persa contro la Juventus per 2-0.