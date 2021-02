Spinazzola: "Gruppo unito. Juve? All'andata..."

Due vittorie consecutive e il 3° posto in campionato. La Roma ha ripreso a correre dopo la batosta con la Lazio e l’uscita di scena in Coppa Italia, ritrovando la serenità come dimostra il lungo abbraccio dopo il gol vittoria allo scadere contro lo Spezia: “Noi siamo quelli, siamo un gruppo unito – ha spiegato Spinazzola al sito ufficiale della società -. Le sconfitte capitano, noi siamo i primi a essere arrabbiati, ma abbiamo consapevolezza della nostra forza: significa che c’è equilibrio nella testa di ciascuno di noi. Dopo il derby si iniziava a dire che bisognava cacciare tutti, è stata una brutta sconfitta che ci ha fatto arrabbiare, ma siamo terzi”. Sabato ci sarà la Juve, occasione per allungare sui bianconeri in classifica e battere per la prima volta una big. Successo a cui i giallorossi sono andati vicini nella gara d’andata. “È la partita che abbiamo buttato di più in tutto il girone – ha aggiunto l’esterno -. L’avevamo in pugno, abbiamo sprecato due o tre palle gol non chiudendola, mentre loro hanno pareggiato con un colpo di testa a difesa schierata. Quella e la partita contro il Sassuolo mi hanno lasciato tanti rimpianti: contro la squadra di De Zerbi, nonostante l’inferiorità numerica, abbiamo giocato meglio nella ripresa e meritavamo di vincerla”.

"Dobbiamo essere bravi a tenere in piedi la partita quando siamo sotto"

Spinazzola ha ripercorso anche le sconfitte incassate quest’anno dalla squadra di Fonseca. “Contro il Napoli abbiamo giocato bene per i primi 15 minuti, ma loro sono difficili da affrontare – ha detto -. Hanno segnato su punizione, poi ci sono stati una serie di episodi nel secondo tempo, ma dobbiamo essere bravi a non farli accadere. È lì che dobbiamo crescere, tenere in piedi la partita anche se siamo sotto. È lo stesso errore commesso nella ripresa contro l’Atalanta. Sappiamo che loro cambiano marcia nell’ultima mezz’ora, noi dovevamo resistere. Io mi sono mangiato il raddoppio nel primo tempo. Il ko nel derby ci brucia ancora. Se vai sotto 2-0 dopo venti minuti diventa difficile, ma il calcio è fatto anche di episodi e devi essere bravo a girarli a tuo favore. Bologna-Roma la nostra miglior partita? Abbiamo fatto grandi gol, chiudendo già la prima frazione sul 5-1, ma non so se è stata la migliore. Sarò ripetitivo, ma contro la Juve abbiamo giocato molto bene. Peccato per il risultato”.