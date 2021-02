Il messaggio del presidente del Cagliari durante la conferenza di presentazione di Asamoah e Rugani: "Sono arrivati giocatori che avevano voglia di venire a Cagliari per combattere, ora conta sputare sangue e salvarci. La squadra è con l'allenatore. Regista? Abbiamo già Nainggolan" PROBABILI FORMAZIONI 21^ GIORNATA: SI GIOCA LAZIO-CAGLIARI Condividi:

"Sono arrivati giocatori che avevano voglia di venire a Cagliari per combattere: non era il caso di insistere per altri che nicchiavano. Ora non contano moduli o progetto, bisogna entrare in campo, sputare sangue e toglierci da questa situazione". Parola del presidente del Cagliari Tommaso Giulini, intervenuto in occasione della conferenza di presentazione di Kwadwo Asamoah e Daniele Rugani. "Sono elementi di esperienza, vogliamo dare ancora più conoscenza del campionato alla squadra. Stesso discorso per gli arrivi di Deiola, Duncan e Nainggolan, innesti importanti in un mercato complicato. Non ci aspettavamo di essere terzultimi in questo momento".

"Assurdo che questa squadra sia terzultima"

Sui due ultimi acquisti, Giulini ha spiegato che "Asamoah ci può portare serenità e tranquillità, quel che abbiamo bisogno in questo momento. Per Rugani siamo riusciti a sfruttare la possibilità offerta dal mercato di avere un giocatore così importante, considerando gli infortuni ad alcuni nostri difensori centrali". Idee chiare anche sui ruoli in campo. "Il regista? Abbiamo già Nainggolan ma anche Deiola o Marin all'occorrenza possono cavarsela". La certezza di Giulini è la solidità del gruppo: "I calciatori hanno sempre dimostrato attaccamento e fiducia all'allenatore. Ho percepito grande compattezza, tutti remano nella stessa direzione. Trovo assurdo che questa squadra sia negli ultimi tre posti della classifica: ha tutto, sia tecnicamente che umanamente, per fare meglio. Cosa non ha funzionato quest'anno? Sicuramente non siamo stati fortunati con gli episodi, mi riferisco ai casi di Covid che hanno colpito Godin, Nandez e Simeone proprio nel momento in cui stavamo trovando la nostra identità".

"Progetto stadio, andiamo avanti"

Il presidente del Cagliari ha parlato anche del progetto stadio. "Sta andando avanti, al momento stiamo negoziando con due imprese di costruzione: ne sceglieremo una per presentarci al bando. Stiamo valutando se poter fare entrare nuovi investitori e attendiamo dal Comune la conferma che lo stadio si farà senza il centro commerciale, a causa della crisi generata dal Covid. Siamo ottimisti sulla possibilità di risolvere gli ultimi scogli entro questo semestre e che il bando possa partire non oltre la fine del 2021".