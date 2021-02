Serie A, il calendario della 21^ giornata

Dopo il primo atto delle semifinali di Coppa Italia, che hanno visto la vittoria della Juventus a San Siro contro l’Inter per 2-1 e il pareggio senza reti tra Napoli e Atalanta, ritorna la Serie A. A scendere in campo per prima è proprio la squadra di Antonio Conte, che affronterà la Fiorentina al Franchi nell’anticipo del venerdì sera alle 20:45. Quattro partite invece al sabato: due alle 15:00 (Atalanta-Torino e Sassuolo-Spezia), poi a seguire il big match tra Juventus e Roma alle 18:00 e Genoa-Napoli alle 20:45. Apre il programma della domenica Benevento-Sampdoria alle 12:30. Milan-Crotone e Udinese-Verona scenderanno in campo alle 15:00, si prosegue col derby emiliano tra Parma e Bologna alle 18:00; per chiudere, il posticipo tra Lazio e Cagliari delle 20:45.