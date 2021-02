12/12

CHRISTIAN ERIKSEN (Inter) - Chiudiamo con un 'asterisco'. Il danese non si è mosso da Milano ma il non mercato dell'Inter potrebbe essere letto anche in una chiave 'benevola' per il centrocampista ex Tottenham. Ovviamente una punizione in Coppa Italia non può d'incanto promuoverlo titolare ma la sensazione è che Conte possa tornare a credere di più in un suo inserimento nello scacchiere nerazzurro. Chi ce l'ha se lo può tenere abbastanza serenamente. Altri potrebbero azzardare uno scambio con buone prospettive di rivalutazione fantacalcistiche