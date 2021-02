Fiorentina-Inter, dove vedere la partita in tv

Meno di un mese fa, in Coppa Italia, vinsero i nerazzurri ma soltanto ai supplementari con il gol di Lukaku. Oggi l’Inter vuole tornare a vincere per rimanere in scia. Diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 alle 20:45

Dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Juventus, l’Inter vuole riprendere subito il cammino in campionato. I nerazzurri affronteranno la Fiorentina al Franchi, proprio com’era successo per gli ottavi di finale della coppa lo scorso 13 gennaio: in quell’occasione, la squadra di Antonio Conte riuscì ad avere la meglio soltanto ai supplementari, grazie alla rete segnata da Romelu Lukaku. Dall’altro lato, i viola sono reduci dal pareggio in casa del Torino, dopo aver giocato con una doppia inferiorità numerica per le espulsioni di Castrovilli e Milenkovic, entrambi squalificati per questa partita.