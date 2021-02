Sarà la sfida tra Fiorentina e Inter ad aprire la 21^ giornata di Serie A: Vanessa Leonardi ha intervistato in esclusiva Giacomo Bonaventura, per farsi raccontare come si prepari un esame così delicato e non solo...

A due giorni dall'appuntamento in casa contro l'Inter, Giacomo Bonaventura ha le idee chiare su cosa serva per raccogliere i tre punti: "Contro l'Inter fanno fatica tutte le squadre, per vincere serve la prestazione perfetta da parte di tutti e magari sperare di non trovare i nerazzurri al 100%...Sarà una sfida difficile contro una grande squadra formata da grandi campioni, per cui giocare bene può non bastare, lo abbiamo già visto nel corso dell'anno, dobbiamo fare una grandissima prestazione".