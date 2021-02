Il Napoli vuole proseguire la sua rincorsa a Roma e Juve e affronta un Genoa in gran salute a Marassi. Gattuso sceglie Petagna e non Osimehn dal 1'. Titolare anche Politano, panchina per Insigne. Ballardini con Pandev accanto a Destro. Goldaniga vince il ballottaggio con Masiello. Diretta su DAZN1 (canale 209 del telecomando Sky)