"Abbiamo avuto una buona reazione quando siamo andati sotto nel punteggio, poi quando abbiamo incassato il secondo gol ci siamo aperti troppo e contro una squadra che ha tecnica, qualità e fisicità non te lo devi permettere. La vittoria dell'Inter è meritata". Cesare Prandelli sintetizza così ai microfoni di Sky Sport il ko della sua Fiorentina contro l'Inter nella 21esima giornata di campionato. "Sul primo gol non siamo usciti in tempo per contrastare il tiro, sicuramente qualche errore c'è stato ma in questo momento dobbiamo riconoscere la forza dell'Inter. Non possiamo cercare sempre delle colpe".