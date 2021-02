"Colpa della stanchezza. Ma qualcuno..."



Fattore mentale, ma non solo. Perché Gasperini parla anche di fatica. "Ci sono stati i 10’ finali del primo tempo in cui sembrava ci fossimo proprio fermati. Credo che alla base ci sia tanta stanchezza. Poi nel secondo tempo avevamo anche gli spazi per fare gol ma mancava la freschezza, forse non abbiamo recuperato dopo la partita con il Napoli".



"L’assenza di Sergio Ramos nel match di contro il Real Madrid? La squadra lo sapeva ma non è giusto gioire perché un avversario si fa male. Comunque non stiamo pensando ancora alla Champions, abbiamo prima il ritorno di Coppa Italia con il Napoli, decisiva per la finale. Oggi meglio di così non poteva incanalarsi, ma per alcuni giocatori si è trattato di fatica, per altri si è staccata la spina".

Il problema della difesa

Infine, l'analisi della difesa, che continua a subire troppe reti: "Problema difesa? Abbiamo fatto tante partite molto buone, facciamo fatica ad avere continuità, dietro giochiamo sempre con gli stessi e secondo me è una questione di fatica. Con Milan e Lazio siamo stati molto solidi, c'è stato un periodo in cui abbiamo preso pochi gol e faticavano a tirarci in porta. Stavolta abbiamo fatto degli errori quando la partita era da gestire. Il primo tempo è finito 3-2 senza che il Torino tirasse quasi in porta..."