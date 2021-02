Dopo il ko in campionato contro la Lazio e lo 0-0 di Coppa Italia a Napoli, la squadra di Gasperini vuole tornare alla vittoria contro il Torino, reduce dal sofferto pareggio contro la Fiorentina. Nerazzurri con Muriel-Ilicic: Zapata va in panchina. Nicola rilancia Nkoulou in difesa e schiera subito Mandragora titolare; confermato il tandem Belotti-Zaza. Diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 252 alle 15. Disponibile su Sky Go, anche in HD