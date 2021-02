Genoa-Napoli, dove vedere la partita in tv

Dopo il pareggio per 0-0 in Coppa Italia contro l'Atalanta, il Napoli torna a giocare in campionato ed è atteso dalla difficile trasferta di Marassi contro il Genoa. Gli azzurri, che hanno ritrovato la vittoria al Maradona contro il Parma, affrontano una della squadre più in forma del campionato. Il Genoa, infatti, ha cambiato marcia dopo l'arrivo di Davide Ballardini in panchina: in 7 partite ha collezionato 14 punti, con 4 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Sei punti di vantaggio sulla zona retrocessione e una ritrovata fiducia per i rossoblù, attesi ora da un test molto importante contro il Napoli di Gattuso.