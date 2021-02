Atalanta-Torino, le probabili formazioni

Gasperini vuole ripartire dopo il ko dell'ultimo turno contro la Lazio, Nicola è alla ricerca della prima vittoria in panchina. Atalanta-Toro apre il sabato di A. Rebus da risolvere per l'Atalanta sulla destra: sono out Hateboer e Maehle. Prima convocazione per Kovalenko. Nel Toro subito Mandragora dal 1'. La diretta su Sky Sport Serie A dalle 15 TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI Condividi:

L'Atalanta vuole ripartire dopo il ko contro la Lazio nell'ultimo turno ma, parola di Gasperini, è la Coppa Italia di metà settimana a ricoprire grande importanza a Bergamo. Contro c'è il Toro di Nicola, alla terza partita in carica sulla panchina granata dopo due pareggi nelle prime due partite. La classifica è opposta: la squadra di Gasperini è settima ma soltanto a -3 dalla zona Champions, e con così tante squadre in pochi punti ogni partita diventa fondamentale. Stesso discorso anche per il Toro a quota 15, pari al Cagliari e in piena zona calda di classifica. La partita in diretta dalle 15 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 252. Telecronaca di Federico Zancan e Luca Marchegiani. A bordocampo Paolo Aghemo.

Emergenza sulla destra per Gasp ATALANTA Gasp: "Napoli ha la priorità ma daremo il massimo" Gasperini è stato chiaro nella conferenza della vigilia: "La semifinale di Coppa Italia contro il Napoli assume un’importanza notevole e ha la priorità, ma col Torino faremo il massimo possibile". Emergenza sulla fascia destra: non sono convocati sia Hateboer ("ha una microfrattura vecchia sul piede che gli dà molto fastidio" ha detto Gasp nella vigilia) sia Maehle. Le opzioni sono alzare Toloi o spostare Gosens (di rientro dalla squalifica) a destra col classe 2002 Ruggeri a sinistra. In mezzo turno di riposo per Freuler con Pessina verso una maglia da titolare. Davanti dovrebbero giocare Ilicic e Zapata supportati da Malinovskyi. Prima convocazione per il nuovo acquisto Kovalenko. ATALANTA (3-4-1-2) probabile formazione: Gollini; Romero, Caldara, Palomino; Toloi, De Roon, Pessina, Gosens; Malinovskyi; Ilicic, Zapata. All. Gasperini