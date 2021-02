Dopo tre turni a secco in campionato, Cristiano Ronaldo è andato a segno nel big match contro la Roma. Non è una novità per il capocannoniere del torneo, lui che dal suo avvento in Serie A vanta un primato speciale: nessuno come il portoghese ha partecipato attivamente a più reti dalla stagione 2018/19 ad oggi. Ecco la top 20 dei migliori sommando gol e assist

JUVE-ROMA 2-0, GOL E HIGHLIGHTS