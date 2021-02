L’esterno dell’Atalanta ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport: "Col Torino abbiamo buttato via una partita quasi vinta, è un brutto segnale e vuol dire che qualcosa non va. Troppe disattenzioni". E sulla prossima gara di Coppa Italia contro il Napoli: "Non siamo i favoriti e sarà dura, ma vogliamo vincere un trofeo"

Una vittoria che tra campionato e Coppa Italia non arriva da tre partite. In particolare a lasciare l’amaro in bocca per l’Atalanta è stata l’ultima sfida di Serie A, dove la squadra di Gasperini è stata rimontata da 3-0 a 3-3 dal Torino al Gewiss Stadium. A parlare della partita ci ha pensato Robin Gosens, intervistato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo buttato via una partita quasi vinta, e questo è un brutto segnale. Se hai l’ambizione di andare in Champions League non puoi permetterti una cosa del genere. Ma è successa, e vuol dire che qualcosa non va". I problemi però, secondo il tedesco, non vanno ricercati nella forma atletica: "Fisicamente stiamo molto bene, non credo che la stanchezza sia stata la cosa che ci è mancata. Piuttosto ci sono stati altri fattori, tra cui soprattutto le troppe disattenzioni".