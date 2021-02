Tra martedì e mercoledì si giocano le semifinali di ritorno di Coppa Italia: Juventus-Inter e Atalanta-Napoli si contendono l'accesso alla finale del 19 maggio. Date, orari e i diffidati dei due match: la guida completa Condividi:

Novanta minuti per guadagnarsi la finale di Coppa Italia in programma il prossimo 19 maggio allo stadio Olimpico di Roma. Quattro le squadre rimaste in corsa nella competizione: Juventus, Inter, Napoli e Atalanta. A una settimana esatta dai match d’andata (le semifinali, a differenza di tutti gli altri turni, finale compresa, si disputano sul doppio confronto), martedì 9 e mercoledì 10 febbraio sono in agenda le semifinali di ritorno a campi invertiti.

Juve-Inter, date e orari della semifinale di ritorno leggi anche Doppio Ronaldo e rivincita Juve: Inter battuta 2-1 La semifinale di ritorno tra Juventus e Inter si giocherà martedì 9 febbraio alle ore 20.45 all’Allianz Stadium di Torino. Il match d’andata a San Siro ha visto il successo per 2-1 della formazione allenata da Andrea Pirlo: a decidere la gara, dopo il vantaggio iniziale dell’Inter siglato da Lautaro Martinez, è stata la doppietta di Cristiano Ronaldo. Juve-Inter, i diffidati a rischio per la finale Essendo una competizione più breve rispetto al campionato, dove la squalifica scatta alla quinta ammonizione, nella Coppa Italia un giocatore viene fermato dopo due cartellini gialli. Con un giallo, dunque, si entra in diffida. La Juventus ha un elenco di 10 diffidati, tutti a rischio finale in caso di nuovo cartellino giallo. Si tratta di Alex Sandro, Arthur, Bentancur, Bernardeschi, Chiesa, Cristiano Ronaldo, De Ligt, Demiral, Morata e Rabiot. Cinque invece i diffidati nell’Inter: Brozovic, Eriksen, Ranocchia, Skriniar, Young. Ricordiamo, inoltre, che non prenderanno parte alla semifinale di ritorno contro la Juve Alexis Sanchez e Arturo Vidal, squalificati per un turno dal giudice sportivo.