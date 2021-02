Crescita e numeri di Barella, motore dell'Inter

Punto di forza dei nerazzurri di Antonio Conte, a Sky Calcio Club è stata analizzata la crescita – non solo nei numeri – del centrocampista classe 1997. Che per Billy Costacurta "non è così lontano dall'essere tra i top 3 nel ruolo" in Europa

Tre gol in campionato, l'ultimo quello realizzato al Franchi contro la Fiorentina che ha spianato la strada al successo dei nerazzurri, 10 assist tra tutte le competizioni, ma soprattutto prestazioni da leader. Nicolò Barella è sempre più al centro dell'Inter di Antonio Conte : una crescita continua, non solo nei numeri, che è stata analizzata con attenzione a Sky Calcio Club.

"Barella è un giocatore completo, questa è la sua forza . Si tratta di un calciatore che potrebbe ricoprire qualsiasi ruolo in qualsiasi centrocampo: si tratta di una grande dote", ha ammesso Luca Marchegiani. Che hai poi elogiato le caratteristiche dal classe 1997: " È dinamico, aggressivo, tecnico, bravo negli inserimenti e ha anche un bel tiro, qualità che magari nell’Inter ha fatto vedere di meno ma che ha dimostrato di avere specialmente nel suo anno in Serie B col Cagliari".

Piccinini: "Su di lui investimento importante ma intelligente"

vedi anche

Barella, gol da applausi al Franchi. VIDEO

Sandro Piccinini si è invece complimentato con l’Inter per l’operazione che lo ha portato dal Cagliari a Milano: "Voglio spezzare una lancia nei confronti della società nerazzurra, che da come sembra non sta attraversando un momento finanziario felicissimo: l’Inter per Barella ha investito 45 milioni di euro. Nicolò è stato pagato tanto ma adesso vale di più, perciò è stato un investimento intelligente ma decisamente importante che evidenzia la tendenza degli ultimi anni in casa Inter per provare a cambiare passo".