Recuperati Bennacer e Kjaer: si allenano in gruppo

Ismael Bennacer è di nuovo a completa disposizione di Stefano Pioli, in vista dei prossimi impegni del Milan. Il centrocampista è tornato ad allenarsi col resto della squadra ed è pienamente recuperato. Superati i problemi fisici che gli hanno impedito di essere presente con costanza nell'ultimo periodo: l'infortunio muscolare prima e la bronchite poi. In mezzo uno spezzone di partita giocato a Bologna, saltando invece la gara col Crotone. Ora Bennacer ha ritrovato la condizione e si candida per una maglia da titolare per la partita contro lo Spezia di sabato sera, pronto a riprendere il suo posto davanti alla difesa. L’ultima presenza dal primo minuto risale a due mesi fa contro il Parma.