Problema alla gamba destra per Arthur: gli esami hanno evidenziato una calcificazione alla membrana interossea. Il centrocampista salterà la sfida contro il Napoli, è in dubbio per la partita di Champions League contro il Porto. Affaticamento muscolare per Bonucci: anche il difensore rischia di saltare il match contro la squadra di Gattuso

Arthur non sarà a disposizione di Andrea Pirlo per la trasferta contro il Napoli, in programma sabato 13 febbraio alle 18 allo stadio Maradona. Il brasiliano, a causa di un dolore avvertito alla gamba destra, si è sottoposto ad alcuni esami strumentali che hanno evidenziato una calcificazione alla membrana interossea. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno. Pirlo spera di riaverlo a disposizione per mercoledì 22 febbraio, quando i bianconeri affronteranno il Porto per l’andata degli ottavi di finale di Champions League in Portogallo.