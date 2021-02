Speravo de morì prima dal 19 marzo su Sky. TRAILER

Ha finalmente una data di debutto la serie tv in sei episodi su Francesco Totti che esordirà su Sky e NOW TV il 19 marzo . E, grazie a extra, il programma fedeltà di Sky, per i clienti Sky da più di 3 anni i primi episodi della serie saranno disponibili in anteprima on demand nella sezione extra

Segnatevi quest data: 19 marzo. Sarà quella del primo appuntamento con la serie tv Sky Original dedicata a Totti, tratta dal libro “Un capitano” di Francesco Totti e Paolo Condò, edito da Rizzoli. Appuntamento dunque su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV. E, grazie a extra, il programma fedeltà di Sky, per i clienti Sky da più di 3 anni i primi episodi saranno disponibili in anteprima on demand nella sezione extra.

In sei episodi diretti da Luca Ribuoli (La mafia uccide solo d’estate) e tratta dal libro “Un capitano”, la serie Sky Original vede Pietro Castellitto nei panni dell’ex numero 10 giallorosso e si concentra sugli ultimi due anni di carriera del leggendario ex capitano della Roma, sulla fine del suo lungo ed entusiasmante percorso con la maglia giallorossa - rimasta sempre la stessa per 27 anni: dal ritorno di Luciano Spalletti sulla panchina della Roma fino al più struggente addio al pallone della storia del calcio. Un dramedy che, tra presente e passato, unirà l’epica sportiva da vero fuoriclasse del calcio italiano e mondiale, raccontato anche attraverso le immagini d’archivio dei momenti più esaltanti della sua carriera, e la vita privata di un uomo coraggioso e semplice, autoironico e romanissimo, legato da sempre alla sua città e al calcio.