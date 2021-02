Totti, la dichiarazione d'amore per Ilary. VIDEO

Greta Scarano e Totti si confrontano su cosa significhi essere la moglie di un calciatore. "Se è riuscita a starmi vicino durante l’ultimo anno e mezzo, vuol dire che è proprio innamorata", racconta Totti all'attrice che impersona Ilary nella serie tv "Speravo de morì prima", in onda a marzo su Sky

"Non è facile" , ammette Totti. "Abbiamo dovuto raccontare – spiega Greta - una storia d’amore costellata di momenti anche un po’ complicati". "Se Ilary è riuscita a starmi vicino durante l’ultimo anno e mezzo, vuol dire che è proprio innamorata", racconta Totti, che conclude con una vera e propria dichiarazione d’amore nei confronti della moglie.

Sedici anni di matrimonio , tre figli, due carriere di successo: quella di Francesco Totti e Ilary Blasi è senz’altro una delle storie d’amore più longeve e solide del mondo del calcio e dello spettacolo. Nella serie Sky Original su Francesco Totti, Speravo de morì prima , non può che avere un ruolo di primissimo piano anche lei, Ilary, interpretata da Greta Scarano . Nella clip teaser di oggi, ultima di una serie che ha scandito queste settimane d’attesa della - ormai sempre più vicina - pubblicazione del trailer ufficiale e poi del debutto della serie, su Sky e NOW TV a marzo, Greta Scarano e lo stesso Totti (nella serie impersonato da Pietro Castellitto) si confrontano su cosa significhi essere la moglie di un calciatore .

La serie tv Sky Original

La serie su Totti è diretta da Luca Ribuoli e prodotta da Mario Gianani per Wildside, del gruppo Fremantle, con Capri Entertainment di Virginia Valsecchi, The New Life Company e Fremantle. Il cast: Pietro Castellitto è Francesco Totti, Greta Scarano è Ilary Blasi, Gian Marco Tognazzi è Luciano Spalletti, Monica Guerritore è la madre di Totti, Fiorella; Giorgio Colangeli è Enzo, il padre di Totti, Primo Reggiani è Giancarlo Pantano, amico storico del Capitano, Alessandro Bardani è Angelo Marrozzini, suo cugino. Gabriel Montesi e Marco Rossetti interpretano rispettivamente Antonio Cassano e Daniele De Rossi, Massimo De Santis è Vito Scala, Eugenia Costantini e Federico Tocci i genitori di Totti da giovani.

La serie è scritta da Stefano Bises, Michele Astori e Maurizio Careddu. Fremantle è il distributore internazionale. Appuntamento a marzo su Sky e NOW TV.