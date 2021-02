Calendario Serie A, le partite della 22^ giornata

Quattro giorni, da venerdì 12 a lunedì 15 febbraio. Tanto durerà la 22^ giornata di Serie A, terzo turno del girone di ritorno. Si parte questa sera con la sfida tra Mihajlovic e Pippo Inzaghi in Bologna-Benevento. Sabato sono tre le sfide in calendario: alle 15 di fronte ci sono Torino e Genoa, mentre alle 18 allo stadio Maradona sarà tempo di Napoli-Juventus, con Gattuso che ritrova Pirlo da avversario dopo gli anni condivisi da compagni di squadra al Milan. In serata, alle 20:45 il Milan sfida lo Spezia appena passato di mano alla famiglia Platek. Di domenica si giocano invece cinque partite: la Roma cerca il riscatto dopo il ko di Torino alle 12.30 contro l'Udinese all'Olimpico, alle 15 si giocano Cagliari-Atalanta e Sampdoria-Fiorentina. Alle 18 c'è Crotone-Sassuolo mentre alle 20:45 è scontro diretto per i piani altissimi della classifica in Inter-Lazio. Chiusura di programma lunedì sera a Verona, con l'Hellas di Juric che ospita il Parma.

Ampio spazio poi a studi e approfondimenti. Si inizia venerdì sera con 23 dalle 20, insieme a Federica Masolin, Lorenzo Minotti e Stefano De Grandis. Sabato spazio dalle 14 a Sky Calcio Live con Marco Cattaneo, insieme a Paolo Condò, Matteo Marani e Alessandro Costacurta. Domenica pomeriggio torna dalle 14 Alessandro Bonan alla guida di Sky Calcio Show con Gianluca Di Marzio, Giancarlo Marocchi, Marco Bucciantini e Giorgia Cenni. A Fabio Caressa e i suoi ospiti i commenti della giornata, nel programma della domenica sera, dalle 22.45 in Sky Calcio Club. In studio Stefano De Grandis e Dalila Setti, con Beppe Bergomi, Sandro Piccinini, Luca Marchegiani e Fabio Capello. A concludere la giornata di campionato, lunedì c'è 23 con Marco Cattaneo, Daniele Adani e Paolo Condò.