In finale di Coppa Italia e in piena lotta per un posto in Champions League: l’Atalanta si sta confermando come una delle migliori realtà del campionato italiano, ancora una volta. Eppure, secondo Gian Piero Gasperini, c’è sempre qualcuno che dall’esterno pretende ancora di più. "Ci sono troppe aspettative, mica dobbiamo fare il Triplete" ha esordito l’allenatore in conferenza stampa. Anche perché molte squadre hanno risentito degli impegni ravvicinati di questa stagione: "A parte il cammino straordinario del Milan, un po’ tutte hanno attraversato periodi di calo. Per noi sarà la tredicesima partita in 42 giorni. Un pareggio dell'Atalanta diventa un risultato negativo e una classifica da settimo posto viene ritenuta una delusione: ci vogliono caricare di responsabilità e attese, ma noi siamo sereni". Inoltre, se si guarda anche a ciò che i nerazzurri hanno fatto al di fuori del campionato, i risultati sono importanti. "Non era facile raggiungere la finale di Coppa Italia, c'era anche la Lazio prima da superare: è la garanzia su un obiettivo forte sul quale concentrarci. Adesso possiamo migliorare la nostra classifica: abbiamo pagato qualcosa per le coppe".