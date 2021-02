9/9

Ancora più curioso il fatto che, per la prima volta nella storia della Serie A, una partita di ritorno tra due squadre si sia giocata... prima dell'andata. Napoli e Juve infatti hanno entrambe una gara in meno: lo scontro diretto della terza giornata di andata, in programma il 4 ottobre 2020, non disputata e rinviata