Inzaghi: "La Champions sarebbe il nostro scudetto"

L’allenatore biancoceleste ha presentato la sfida in conferenza stampa: "L’Inter è una candidata per lo scudetto, la affronteremo a viso aperto ma anche con umiltà. Il nostro obiettivo è confermarci anche l’anno prossimo in Champions"

La sfida contro un’altra grande del nostro campionato come l’Inter è un’occasione, per Simone Inzaghi, di ribadire l’obiettivo stagionale della Lazio. "Siamo tornati in Champions League, il nostro grande obiettivo rimanerci. Ci sono grandi squadre che lotteranno fino alla fine. Confermarci in questa competizione sarebbe il nostro scudetto" ha spiegato l’allenatore in conferenza stampa. L’avversario è uno dei più temibili della Serie A: "Stiamo parlando di una grandissima squadra, la favorita insieme alla Juventus per vincere il titolo. Il Milan sta facendo grande cose ed è lì in classifica. Troveremo un'Inter ancora più arrabbiata, noi cercheremo di farci trovare pronti. Ci attende una partita importantissima. Sappiamo che veniamo da un ottimo momento, ma sappiamo anche chi andremo ad affrontare. Dovremo fare una prova di corsa, aggressività, determinazione, con personalità. Siamo consapevoli, ma anche umili: come è sempre successo ci giocheremo la sfida a viso aperto, cercando di fare del nostro meglio".