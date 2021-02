Napoli-Juventus, dove vedere la partita in tv

Momenti opposti per Napoli e Juventus, che si sfidano nella 22^ giornata di Serie A. Gli azzurri di Gattuso devono reagire dopo il ko dell'ultimo turno di campionato contro il Genoa e soprattutto vogliono rialzare la testa dopo l'elminazione dalla Coppa Italia. I bianconeri di Pirlo, tre vittorie consecutive in campionato oltre alla qualificazione per la finale del torneo nazionale, puntano a dare seguito all'ottimo momento attraversato per staccare gli avversari in classifica e continuare l'inseguimento a Milan e Inter. Una sfida affascinante quella tra i due allenatori, a lungo compagni di squadra da calciatori e grandi amici: Napoli-Juventus è un match che promette spettacolo