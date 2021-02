La capolista ospite dello Spezia con l'obiettivo di allungare ulteriormente sull'Inter, impegnata domenica sera contro la Lazio. Pioli ritrova Kjaer e Calhanoglu, Leao in vantaggio su Rebic. Pochi cambi per Italiano rispetto alla squadra che ha battuto il Sassuolo. Calcio d'inizio questa sera alle 20.45, diretta su DAZN1 (canale 209)

L'occasione per provare ad allungare sull'Inter in vista del derby-scontro diretto è ghiotta, e il Milan cercherà di approfittarne. Se i nerazzurri saranno infatti impegnati domenica sera nel big-match con la Lazio, Pioli sarà ospite di uno Spezia che ha ritrovato la vittoria nello scorso turno (battendo il Sassuolo) dopo 3 ko di fila tra campionato e Coppa Italia. Gara dalle tante insidie contro quella che è comunque la rivelazione della parte destra della classifica .

Spezia, confermato il tridente

Italiano: "Inizia nuova era, vedremo i progetti"

Solito 4-3-3 per Italiano, che deve ancora fare i conti con la pesante assenza di Nzola, fermo da metà gennaio, oltre agli indisponibili Farias, Terzi, Mattiello, Piccoli e Ferrer. Chabot-Erlic coppia di centrali con Vignali e Bastoni sulle fasce; torna dalla squalifica Saponara, che però dovrebbe scalare a centrocampo e non essere usato nel ruolo di esterno sinistro nel tridente. In attacco ci sono Gyasi, Agudelo e Verde, come contro il Sassuolo.



SPEZIA (4-3-3) probabile formazione: Provedel; Vignali, Chabot, Erlic, Bastoni; Sena, Saponara, Maggiore; Gyasi, Agudelo, Verde. All. Italiano