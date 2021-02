Prandelli: "Ribery out, ma non sono preoccupato"

Una sfida da non fallire per allontanarsi dalle zone basse della classifica, dopo il pareggio con il Torino e il ko con l’Inter, la Fiorentina di Cesare Prandelli si prepara ad affrontare la sfida del Ferraris contro la Sampdoria in programma domenica pomeriggio alle ore 15. "Ranieri ha detto che abbiamo l’acqua alla gola? Domani ci aspetta la sfida più importante della stagione, una battaglia contro la squadra di un allenatore che per me merita la Panchina d'Oro. Speriamo di vincere e mettere anche la Samp con l'acqua alla gola; a parte le prime 7-8 squadre, nessuna può sentirsi ancora al sicuro", ha ammesso in conferenza stampa l’allenatore della Fiorentina. Che per la sfida contro la Samp dovrà rinunciare a Ribery, già assente nella gara di venerdì scorso persa contro l’Inter, per problemi muscolari: "Franck ha fatto di tutto per recuperare, ma purtroppo non sarà disponibile. Però non c’è preoccupazione da parte nostra, gli infortuni ci stanno nel corso della stagione, possono capitare a tutti. Ribery stava molto bene e lo aveva dimostrato contro il Torino. Ora ha questo piccolo problema che comunque si risolverà in pochi giorni", ha dichiarato Prandelli.