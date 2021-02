Pioli: "Sconfitta meritata, ma reagiremo"

L’allenatore rossonero ha parlato dopo la sconfitta in casa dello Spezia: "Lo Spezia ha vinto meritatamente. Dobbiamo reagire e lo faremo, è stata una brutta serata e non ci siamo espressi bene. Sono andate male le mie scelte e le prestazioni dei giocatori, ma non siamo questi e lo dimostreremo. Rebic ha avuto un problema al ginocchio ma dovrebbe esserci giovedì. Ibra? Era deluso e non ha parlato, come tutto lo spogliatoio". Romagnoli: "Abbiamo sbagliato la partita"

Dopo due successi consecutivi, arriva la terza sconfitta nelle ultime cinque partite per il Milan. Lo Spezia americano batte infatti i rossoneri 2-0 al Picco. Ora l’Inter, in caso di vittoria domenica sera contro la Lazio, supererebbe i rossoneri. Al termine della partita ha parlato Stefano Pioli ai microfoni di DAZN: "Lo Spezia ha vinto meritatamente, noi abbiamo messo poca qualità e intensità e ci hanno puniti. Dobbiamo reagire e lo faremo, è stata una brutta serata e non ci siamo espressi bene. Non abbiamo dato ritmo e questo ha favorito loro nel muoversi liberamente. Partita tecnicamente insufficiente e movimenti senza palla non adatti e con i tempi sbagliati. Stasera ha funzionato poco o nulla"

"Male le mie scelte e la prestazione" vedi anche Spezia show al Picco: Milan ko 2-0, resta a +2 "Non siamo una squadra capace di vincere le gare sporche, vogliamo sempre giocare e mettere intensità e ritmo, stasera non ci siamo riusciti" ha proseguito Pioli. "Siamo stati meno convinti e siamo andati sempre in difficoltà. Sono andate male le mie scelte e le prestazioni dei giocatori, ma non siamo questi e lo dimostreremo. Ci siamo allenati bene ma purtroppo abbiamo perso, non ce lo aspettavamo. Siamo consapevoli della gara negativa ma anche delle nostre qualità, le prossime gare saranno importanti. Siamo stati meno lucidi nel rispondere alle difficoltà e loro erano aggressivi, non abbiamo trovato soluzioni".

"Rebic? Problema al tendine rotuleo. Ibra era deluso" Poi una parentesi sull’infortunato Rebic e su Ibrahimovic: "Ante si è allenato ieri e ha accusato un trauma distorsivo al tendine rotuleo, non era al 100% ma non dovrebbe essere una cosa grave, per giovedì credo di averlo a disposizione. Ibra oggi era troppo deluso ed è giusto così. È stata una brutta partita e bisognava uscire a testa bassa. Lavoreremo duro per rifarci, nello spogliatoio nessuno ha parlato".