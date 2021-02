Conte: "Il primo posto è un punto di partenza"

L'Inter batte 3-1 la Lazio ed effettua il sorpasso in testa alla classifica nei confronti del Milan. Non accadeva da 11 anni che i nerazzurri fossero in vetta durante il girone di ritorno e tra una settimana ci sarà proprio il derby con i rossoneri di Stefano Pioli. Primo posto che però Antonio Conte, intervenuto nel post partita ai microfoni di Sky Sport, considera come una tappa del percorso: "Era un obiettivo che stavamo inseguendo da un po' di tempo, quello di arrivare in testa. Lo abbiamo fatto oggi in una partita giocata contro un'ottima squadra. Sono contento per i ragazzi, che hanno dimostrato una grande forza mentale, ma dobbiamo pensare che questo è un punto di partenza. Adesso abbiamo il derby, arrivarci davanti è meglio. Sarà una partita bella tra due squadre con ambizioni. Oggi deve essere un punto di partenza, se no ogni cosa che abbiamo fatto sarebbe vanificata".