Inter-Lazio, dove vedere la partita in tv

Inter-Lazio chiude la domenica di calcio nella 22^ giornata di Serie A. A Milano si affrontano due squadre divise da sette punti a favore dei nerazzurri in classifica (47 a 40). La Lazio ha vinto le ultime sei partite di campionato, la squadra di Conte ha invece messo insieme nella stessa frazione di gare tre vittorie, due pareggi e la sconfitta di Genova sul campo della Sampdoria. Sono 155 i precedenti tra le due squadre in Serie A: Inter avanti con 64 vittorie, contro le 37 della Lazio e i 54 pareggi. I biancocelesti sono rimasti imbattuti in tre delle ultime quattro sfide contro i nerazzurri in campionato (2 vittorie e 1 pareggio) dopo aver raccolto un solo punto nelle precedenti cinque. Grande equilibrio negli ultimi otto confronti: 3 vittorie a testa e 2 pareggi. L'Inter potrebbe far restare con la porta inviolata per la quinta gara di fila, come non accade dal 2018, e potrebbe arrivare a quota 8 successi consecutivi a San Siro per la prima volta dal 2017. La Lazio, invece, va a segno da 17 gare di campionato e non arriva a 18 dal 1994.