Sfida importantissima a San Siro, con l' Inter che alle ore 20.45 affronta la Lazio nel posticipo domenicale della ventiduesima giornata di Serie A. Match che assume ancora una maggior valenza dopo le sconfitte nel sabato di Milan e Juventus, che potrebbero portare (in caso di vittoria) i nerazzurri in testa alla classifica. Ne ha parlato Beppe Marotta , nel pre partita ai microfoni di Sky Sport: "Dobbiamo fare la nostra strada, indipendentemente dai risultati delle concorrenti. Il campionato non è un torneo dove l'episodio può creare un vantaggio, ma alla fine vince sempre la squadra migliore. Il destino finale dipende solo ed esclusivamente dal nostro cammino ".

"Lazio avversario di tutto rispetto, ma sono sicuro del gruppo"

leggi anche

Conte: "A Torino reazione sbagliata, chiedo scusa"

L'amministratore delegato nerazzurro ha proseguito, analizzando le difficoltà nell'affrontare un avversario come la Lazio, reduce da sei successi consecutivi in campionato: "Non sarà decisiva perchè siamo ancora in una fase interlocutoria del campionato. Sicuramente giochiamo contro un avversario di tutto rispetto e il fatto di giocare contro di loro e poi domenica prossima il derby significa affrontare due avversari in lotta con noi per il nostro stesso obiettivo. In questo senso queste partite possono permetterci di fare un certo tipo di analisi". Infine, Marotta ha espresso tutta la propria fiducia nei confronti del gruppo nerazzurro: "Sono certo che la squadra risponderà alle sollecitazioni dell'allenatore. Non dobbiamo mai dimenticarci del peso che rappresenta questa maglia e dell'importanza di questa società".