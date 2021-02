Serie A, gli orari delle partite di oggi

Dopo le gare di venerdì e sabato, continua il programma della ventiduesima giornata di Serie A. Si parte alle 12.30 con il match dell'Olimpico, che vedrà la Roma di Fonseca ospitare l'Udinese. Si proseguirà alle ore 15 con due sfide molto interessanti, con l'Atalanta che chiede strada al Cagliari per proseguire la propria corsa verso le zone europee e la Sampdoria che ospita la Fiorentina, entrambe con l'obiettivo di allontanarsi sempre di più dalla zona calda della classifica. Zona calda che vede pienamente coinvolto il Crotone, ultimo e con urgenza di punti nel match delle 18 contro il Sassuolo. Programma domenicale che si chiuderà con la super sfida di San Siro: al Meazza l'Inter ospita la Lazio in quello che, dopo le sei vittorie consecutive dei biancocelesti, si può definire come uno scontro diretto in zona scudetto.