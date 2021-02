Inter-Lazio, out Vidal. Dubbio Radu. Le probabili

Conte e Inzaghi si ritrovano a San Siro dopo l'1-1 dell'andata. Eriksen in vantaggio su Gagliardini, Tra i biancocelesti qualche dubbio in difesa. E' il match che chiude la domenica di Serie A: calcio d'inizio alle 20.45, partita che potrete seguire in diretta su Sky Sport Uno VIDEO. LAZIO, CENTINAIA DI TIFOSI A FORMELLO Condividi:

La domenica di Serie A si chiude con la sfida di San Siro tra Inter e Lazio. All'andata, all'Olimpico, terminò 1-1 con Milinkovic-Savic che rispose al vantaggio di Lautaro Martinez. Oggi le squadre sono separate da 7 punti in classifica: nerazzurri a quota 47 e biancocelesti a 40 ed entrambe le squadre arrivano da un turno di campionato con successo e clean sheet. La sfida tra Conte e Simone Inzaghi, in programma alle 20.45, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno.

Inter, Vidal non disponibile approfondimento Conte: "A Torino reazione sbagliata, chiedo scusa" Conte sembrerebbe aver scelto Perisic (e non Young) per la fascia sinistra. Per quanto riguarda il "buco" lasciato da Vidal, indisponibile, potrebbe giocare ancora Eriksen: il danese è favorito su Gagliardini. Il resto è la formazione tipo. INTER (3-5-2) probabile formazione: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lautaro, Lukaku. All. Conte