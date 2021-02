Prandelli: "Troppo imprecisi, meritavamo di più"

Cesare Prandelli è evidentemente insoddisfatto della gara persa contro la Samp, ma si tiene la buona prestazione della sua Fiorentina: "Diventa difficile commentare una partita così - dice - Abbiamo commesso due errori ingenui e piccoli e abbiamo subito due gol, avremmo meritato di più" . La Fiorentina ha avuto diverse palle gol che non ha saputo sfruttare: " Quando arriviamo in area dobbiamo essere meno frenetici e più cinici. Stiamo lavorando per migliorare la mentalità e dal punto di vista tattico, per me oggi è difficile perché non ero contento sul pareggio, figuriamoci dopo la sconfitta".

"Non bisogna perdere autostima"

Dopo una sconfitta del genere non c'è altro da fare che continuare a lavorare: "Non dobbiamo demoralizzarci e perdere autostima, e soprattutto migliorare la fase offensiva non essendo frenetici - spiega ancora Prandelli - Il gol di Keita? Non l’ho visto ma non penso che il portiere abbia chiamato la palla, in ogni caso Vlahovic non deve abbassare la testa. Vlahovic ha grandi margini di miglioramento, delle volte se non può essere determinante, deve saper giocare per la squadra, ma sono molto contento di lui ovviamente". Sui cambi effettuati a ridosso della fine della gara? "Perché la squadra non stava facendo male, poi quando ho deciso abbiamo dovuto cambiare sistema e sono arrivate delle occasioni ma erano più frutto della voglia di andare a pareggiarla che di scelte strategiche".