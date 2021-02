1/30 ©LaPresse

Per la prima volta in stagione, l'Inter conquista la vetta in solitaria. Decisivo il 3-1 alla Lazio e, poche ore prima, lo scivolone del Milan a La Spezia. Un punto di vantaggio per i nerazzurri in attesa del derby, margine minimo ma una leadership che alla 22^ giornata pesa tantissimo sulla strada dello scudetto. Lo dimostrano i precedenti nella Serie A coi tre punti a vittoria, curiosa statistica che approfondiamo insieme

CONTE: "IL PRIMO POSTO UN PUNTO DI PARTENZA"