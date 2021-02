Il 18 novembre scorso, dopo la sfida di Nations League tra il suo Belgio e la Danimarca, era stato Romelu Lukaku a parlare di Christian Eriksen spiegando di cosa avesse bisogno per adattarsi al calcio italiano e prendersi uno spazio importante al centro del progetto Inter. Era il tempo dei pochi minuti in campo in nerazzurro, dei dubbi sul futuro del danese in Italia, delle prime voci di mercato in vista della sessione invernale di gennaio che, di lì a poco, sarebbe iniziata. “Ha tutte le qualità per diventare un fuoriclasse e voglio aiutarlo – aveva detto all’emittente danese Kanal 5 -. Se imparasse l’italiano, diventerebbe tutto più facile". L’importanza della lingua. Con il passare dei giorni a gennaio, quando si è capito che dall’Inter non sarebbe partito né sarebbe arrivato nessuno sul mercato, la svolta in campo. Una prima partita da titolare dal 1’ in Coppa Italia contro la Fiorentina il 13 gennaio, da vice Brozovic. Un nuovo tentativo di Antonio Conte per integrarlo al meglio nella squadra. Stavolta, l’effetto si vede e, pochi giorni dopo (il 26), arriva il gol decisivo su punizione al 97’ della sfida dei quarti di Coppa Italia contro il Milan. Una molla che i tifosi nerazzurri sperano possa essere scattata. E le conferme arrivano con l’ottima prova nei 90 minuti contro il Benevento e le due presenze da titolare consecutive tra la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus e la partita contro la Lazio. Christian Eriksen si è rimesso al centro dell’Inter: nel ruolo di mezz’ala, quello che aveva ricoperto sin dopo il suo arrivo in Italia dal Tottenham. Una fiducia in campo che ora si vede: i compagni lo cercano sempre di più, lui difende e fa girar bene la squadra insieme a Brozovic, con un gioco di prima che, come si è visto anche nell’azione che ha portato al calcio di rigore assegnato per fallo su Lautaro, rende più fluida la manovra nerazzurra.