L'allenatore della Fiorentina presenta la sfida allo Spezia di Vincenzo Italiano, allenato a Verona: "Dobbiamo fare una grande prestazione contro una squadra che gioca adesso forse il miglior calcio d'Italia in questo momento". Chiarezza sulle condizioni fisiche degli attaccanti: "Kokorin verrà in panchina ma non è ancora pronto, Ribery sta provando a recuperare"

"Kokorin sta lavorando per arrivare al 100%, domani lo porterò in panchina ma non credo di poterlo utilizzare. Invece Ribery sta cercando di recuperare, gli ripeto che è importante che la testa sia positiva e aggregante e lui lo è". Cesare Prandelli fa il punto sulle condizioni dei suoi attaccanti alla vigilia della partita del Franchi tra la sua Fiorentina e lo Spezia, che venerdì alle 18:30 (diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251) inaugurerà il turno numero 23 di Serie A. "Con la Samp l'ho portato in panchina per integrarlo nel gruppo e capire il calcio oltre alle caratteristiche dei compagni - dce di Kokorin - l'ho messo in campo contro l'Inter per capire come stava e in quella partita ha avuto un piccolo problema che gli ha creato disagio".

"Vlahovic lavora su dettagli, complimenti per Callejon" approfondimento Serie A, curiosità e statistiche del 23° turno In attacco contro lo Spezia ci sarà ancora Dusan Vlahovic, a segno domenica scorsa nel ko di Genova contro la Fiorentina. "Stiamo cercando di migliorarlo nei dettagli - dice del centravanti Prandelli - che devono essere utile per tutta la squadra". Messaggio anche per Kouame: "Deve cercare la profondità con i tempi giusti e tante volte è complicato trovare spazio alle spalle della difesa. In questo momento va bene così, poi se fa gol meglio". In attacco l'allenatore fa chiarezza anche su Callejon: "Da un punto di vista professionale è una persona per bene, capisce la difficoltà della squadra e sta cercando con le sue capacità di aiutarci. Non ho nulla da dire se non fargli i complimenti nonostante non giochi titolare". Si attendono risposte anche dalla difesa: "Si sta comportando bene al netto degli errori che commettono tutti - risponde Prandelli - Pezzella lo vedo in recupero. Martinez Quarta è un difensore che sa anche costruire. Può giocare in più ruoli e si allena con grande intensità".