1/25 ©LaPresse

La competizione per club più prestigiosa è pronta a ripartire dagli ottavi di finale, fase ad eliminazione diretta con tre italiane in corsa. E proprio i club della Serie A hanno raccolto 2,7 miliardi di euro (il 13,5% del totale) grazie ai ricavi della Champions League, premi ottenuti nelle 29 edizioni dal format attuale targato 1992/93. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il bilancio totale concesso a tutte le squadre qualificate è di 20 miliardi di euro. Prima di scoprire la top 15 dei club che hanno guadagnato di più, analizziamo i dati delle italiane

COME CAMBIERA' LA CHAMPIONS DAL 2024