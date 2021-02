Lazio, Inzaghi "Tante assenze, difficile turnover"

Emergenza difesa

Biancocelesti in emergenza in difesa a causa della squalifica di Hoedt e l'assenza forzata di Radu per l'operazione all'ernia inguinale di ieri. "Abbiamo defezioni ma ci siamo abituati in questi anni - ha spiegato Inzaghi -. Cercheremo di fare necessità virtù: c'è Musacchio, c'è Parolo che in quel ruolo ci ha giocato parecchie volte. E' un'annata in cui in difesa siamo spesso in emergenza. Conterà la voglia e l'aggressività che i ragazzi metteranno in campo".