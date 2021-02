Quattro gol in quattro sfide: lo score di 'Big Rom' contro i rossoneri è come una tassa. Ma anche all'Everton si era messo in mostra nel derby di Liverpool, segnando ai Reds tre reti indimenticabili per i tifosi di Goodison Park

Lukaku e i derby in terra inglese

Cresciuto nell'Anderlecht, che non ha una sua stracittadina, Lukaku ha dovuto aspettare un po' di anni per scoprire di essere un "uomo derby". Anche perché quando si è trasferito a Londra, nella città che conta più derby in Europa, era ancora troppo giovane per essere impiegato costantemente in prima squadra.

Nella sua breve esperienza al Chelsea (solo dieci caps e nessun gol in Premier) ha potuto collezionare solo 18 minuti contro l'Arsenal, senza avere modo di giocare gli altri match londinesi. Con i Blues non ha mai affrontato Tottenham, Crystal Palace, West Ham e Fulham. E il suo periodo al West Bromwich non ci è utile per questo studio.

Il fascino e la sana rivalità di un derby sono concetti che Romelu fa suoi a Liverpool. Nei derby giocati a Goodison Park e Anfield il belga ha segnato 3 gol in 8 presenze, tutte con la maglia dell'Everton contro i Reds. Passato a Manchester, con i colori dello United, ha affrontato quattro volte il City in Premier senza mai trovare il gol. Ma se contiamo il suo primo derby di Manchester, nell'amichevole International Champions Cup estiva, si era presentato così...