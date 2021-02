15/21

Giornata 16



6 gennaio 2021, SAMPDORIA-INTER 2-1



6 gennaio 2021, MILAN-JUVENTUS 1-3



Classifica: Milan 37, Inter 36 (+1 Milan)



Stop inaspettato per l’Inter, battuta da due gol degli ex Candreva e Keita. Ai nerazzurri non resta che “tifare” Juve nel posticipo, con Pirlo che infligge al Milan la prima sconfitta in campionato, trascinato da Chiesa. La Befana porta una sconfitta per entrambe, distacco immutato