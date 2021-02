Lulic e Leiva in vantaggio nei ballottaggi con Fares ed Escalante; Ranieri rilancia Candreva dal primo minuto. Le probabili formazioni di Lazio-Sampdoria, in diretta sabato dalle ore 15 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Cancellare il ko contro l’Inter per rilanciarsi in classifica (settimo posto a 40 punti) e arrivare carichi all’andata degli ottavi di finale di Champions contro il Bayern Monaco in programma martedì. È questo l’obiettivo della Lazio , che sabato alle ore 15 sfiderà all’Olimpico la Sampdoria nella gara valida per la 23^ giornata di campionato. 30 punti in classifica per i blucerchiati, che nel turno precedente hanno battuto la Fiorentina. Lazio-Sampdoria in diretta sabato alle 15 su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet).

La probabile formazione della Lazio

Lazzari e Hoedt squalificati, Strakosha, Luiz Felipe e Radu indisponibili: in vista della sfida contro la Sampdoria, Simone Inzaghi ha le idee abbastanza chiare sull’undici da schierare dal primo minuto. Davanti a Reina, difesa a tre composta da Patric, Acerbi e Musacchio; a centrocampo a destra ci sarà Marusic mentre dall’altro lato Lulic al momento è in vantaggio nel ballottaggio con Fares, in mezzo spazio a Leiva (favorito su Escalante) con Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Tandem offensivo composto da Correa e Immobile.

LAZIO (3-5-2), la probabile formazione: Reina; Patric, Acerbi, Musacchio; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi.

La probabile formazione della Sampdoria

Ranieri ritrova Tonelli al centro della difesa dopo lo stop per squalifica e rilancia dal primo minuto Antonio Candreva sull’out di destra a centrocampo, con Damsgaard che agirà sulla fascia opposta. Thorsby ha smaltito il colpo al naso che lo ha frenato a inizio settimana, sarà lui a far coppia con Ekdal in mediana. Tanta scelta per Ranieri in attacco, che dovrebbe puntare sul tandem composto da Fabio Quagliarella e Keita.

SAMPDORIA (4-4-2), la probabile formazione: Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Quagliarella, Keita Balde. Allenatore: Ranieri.