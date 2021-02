La rabbia dell'allenatore nerazzurro, nonostante la vittoria per 4-2: "Mi sento come uno che è passato sotto un treno e non si è fatto niente, dovremo fare attenzione perchè la lotta in campionato sarà durissima". E mercoledì a Bergamo arriva il Real Madrid: "Dovremo fare attenzione, ma non ci snatureremo e cercheremo il gol"

L'Atalanta vince 4-2 lo scontro diretto in zona Champions League contro il Napoli, ma è un Gian Piero Gasperini decisamente arrabbiato quello che si presenta ai microfoni di Sky Sport al termine della gara. L'allenatore nerazzurro non ha infatti gradito alcune decisioni dell'arbitro Di Bello, in particolare la mancata assegnazione di un calcio di rigore per fallo di Mario Rui su Pessina nel primo tempo, che ha causato anche l'espulsione dello stesso Gasperini per proteste: "La direzione di gara è stata pesantissima e il Napoli è forte. Mi sento come uno che è passato sotto un treno e non si è fatto niente. Vincere una partita così in questo modo, resa molto complicata, oltre le nostre possibilità, è una grande spinta per mercoledì. L'abbiamo vinta perché abbiamo creato tanto, ma la partita era una trappola. Questo tipo di partite di cartello sono molto difficili, è stata davvero una gara pesante. Oltre all'episodio del rigore, dove il tocco si è visto anche a distanza di 70 metri, ce ne sono tanti altri che non sono così determinanti e che sono stati davvero pesanti da sopportare. E' inusuale vincere 4-2 col Napoli ed essere furibondi come lo erano molti giocatori. Sono preoccupato, dobbiamo stare attenti perché la battaglia in campionato sarà molto dura. Ma prendiamoci questa soddisfazione, magari ci dà adrenalina per la prossima partita".