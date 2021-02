L'allenatore della Roma analizza il match pareggiato al Vigorito e non cerca alibi: "Non eravamo stanchi, dobbiamo essere molto più concreti. Merito al Benevento che si è chiuso molto bene, siamo stati troppo lenti vicino alla porta"

Molto lucida l'analisi della gara di Benevento fatta a fine partita da Paulo Fonseca che dà merito agli avversari e bacchetta in parte i suoi: "E’ stata una partita difficile, il Benevento si è chiuso bene, siamo arrivati negli ultimi 30 metri senza difficoltà ma poi non siamo stati concreti, senza grosse iniziative individuali e poco cattivi - dice - Abbiamo bisogno di essere molto più concreti. Poi abbiamo messo Dzeko per avere un uomo in più in area e per avere più ampiezza ma siamo stati lenti a sfruttare le situazioni".